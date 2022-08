Concurso de pesca em Maricá - Foto: Anselmo Mourão

Concurso de pesca em MaricáFoto: Anselmo Mourão

Publicado 08/08/2022 09:42 | Atualizado 08/08/2022 09:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora, promoveu neste domingo (07/08) o 3º Circuito de Pesca e Lazer de Maricá, na Praia da Barra de Maricá. Ao todo, 21 duplas de pescadores foram premiadas no evento, que reuniu cerca de 200 participantes na disputa pelas categorias geral (1º ao 15º), feminina, juvenil, interequipes (o melhor das equipes) e máster. A prova foi realizada no trecho entre as Ruas 0 e 13, onde teve premiação e show sertanejo com a banda Rasgar Na Moral.

“Maricá possui mais de 45 km de orla que proporcionam belas capturas, o que torna nosso município referência para a prática da pesca. Eventos assim fazem com que novos adeptos passem a conhecer essa modalidade apaixonante, além de incentivar o turismo e o comércio local”, destacou Gabriel Ferreira, um dos organizadores do evento.

Eliane Martins, 54 anos, da equipe Amigos e Pesca de Niterói, comentou sobre a importância do circuito. “É sempre bom participar e ter esse apoio da coordenadoria. Trabalhamos a semana toda e esse é um jeito de nos divertirmos. Só temos a agradecer”, disse.

Todo o pescado foi entregue à Coordenadoria de Assuntos Religiosos, que ficou responsável pela distribuição a centros terapêuticos e igrejas da cidade, junto com os 170 kg de alimentos não perecíveis, que foram doados pelos participantes.

Categorias e premiação

Os vencedores foram definidos de acordo com a pontuação acumulada pelas capturas realizadas com apenas um caniço por participante. Cada peixe captura vale dois pontos e cada 10 gramas vale mais um ponto, ou seja, quem capturar mais quantidades e com o maior peso, ganha a disputa. Ao todo, foram aproximadamente 10 kg de peixes.

Consagraram-se campeões: Ângelo e Ester dos Guerreiros e Pesca (juvenil); Taty e Hanais do grupo Amigos e Pesca (feminino); Maria e Luiz Carlos dos Pescadores de Elite (geral); Petreli e Leo Pluvier do grupo Amigos e Pesca (máster); e Carlos Aberto do grupo Ratos de Pesca com a maior peça (corvina de aproximadamente 700 gramas).

Competição respeitou medidas impostas pelo Ibama

É importante destacar que o regulamento do evento respeita todas as medidas mínimas de capturas estipuladas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Entre as exigências está a determinação do tamanho mínimo de 15 centímetros para todas as espécies que não possuem medida mínima e a obrigatoriedade de todos os participantes possuírem a carteira de pescadores amadores para praticarem a modalidade.

O Circuito de Pesca foi criado dentro do projeto de Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico e conta com o apoio das secretarias de Promoção e Projetos Especiais, Turismo, Esporte e Lazer, além da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).