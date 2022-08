Casal do golpe do pix é preso em flagrante - Foto: João Patrício

Casal do golpe do pix é preso em flagranteFoto: João Patrício

Publicado 05/08/2022 12:47 | Atualizado 05/08/2022 12:55

Maricá - Policiais Militares do PROEIS (Programa de Integração na Segurança) prenderam na manhã desta sexta-feira (5) um casal em um supermercado em Ponta Negra por praticarem estelionato através do golpe do pix, eles deram um prejuízo de aproximadamente R$ 9 mil reais ao estabelecimento comercial.

Os policiais foram acionados por funcionários do supermercado que detiveram a dupla após perceberem o golpe.

O casal foi levado para a 82ª DP no centro de Maricá onde o crime foi registrado e logo em seguida foram levados para a Central de Flagrantes. Os produtos e mercadorias que estavam com o casal forma devolvidos para o supermercado.