Carnaval em MaricáFoto: Arquivo

Publicado 05/08/2022 12:15 | Atualizado 05/08/2022 12:16

Maricá - Nos dias 5,6 e 7, à partir das 18h, Na Praça dos Gaviões em Itaipuaçu, estará acontecendo o "Itaipuaçu Folia". Um evento de carnaval fora de época livre para todas as idades. O evento contará com comes e bebes além de show com as bandas TaTudoemCasa, Jorginho Doug, além da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves. A bateria da Gaviões também marcará presença no evento nesta sexta à partir das 19h, seguidos pelos shows de Betinho Bahia e Ismayer Alves com o fechamento novamente com a presença da Bateria da Gaviões pra fechar a noite às 21h.

No sábado a Bateria da Gaviões também atuará às 19h e às 21h abrindo e fechando o show de Jorginho Doug que acontecerá às 20h. E no domingo às 20h show com a banda TaTudoemCasa com a presença da Bateria da Gaviões que abrirá o evento com um belo show às 19h repetindo a dose após a apresentação da banda TaTudoemCasa à partir das 21h encerrando o evento.