Treinamento da Guarda Municipal com a moto aquática - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 04/08/2022 10:02 | Atualizado 04/08/2022 10:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Marinha do Brasil, realizou nesta quarta-feira (03/08) aula prática para condução de moto aquática na Lagoa do Boqueirão. A atividade integra o “Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado Público” (ETSP), capacitação essencial para conduzir embarcações de até oito metros de comprimento.

A capacitação possibilita aos profissionais da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) e da Guarda Municipal colocar em prática um pouco do conteúdo teórico que foi estudado em sala de aula, de forma que todo o procedimento técnico e operacional seja realizado corretamente no momento em que a abordagem for necessária.

Representantes da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro explicaram os detalhes referentes à condução, aceleração, velocidade e atracação, assim como os cuidados necessários para uso e manobras seguras com o jet-ski.

Nesta quinta-feira (04/08), os 22 alunos que participam da capacitação realizam a prova teórica de conclusão de curso. Ao todo, foram 40h/aula, do qual também participaram quatro guardas municipais de Itaboraí.