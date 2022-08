Esporte Presente - Foto: Paulo Loureiro

Esporte PresenteFoto: Paulo Loureiro

Publicado 04/08/2022 09:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, inicia na segunda-feira (08/08) o recadastramento dos alunos que fazem parte das atividades do projeto Esporte Presente. O prazo final para confirmar a participação é no dia 12 de agosto.

Para realizar o recadastramento nas atividades, os alunos que faziam exercícios na Arena do Flamengo, Arena Mumbuca, Arena Tênis (Caxito), Tiro com Arco e/ou Navegar, poderão realizar a atualização no local das atividades, levando cópias da identidade, CPF, comprovante de residência, declaração escolar (menor de 18 anos), além de levar uma foto 3x4 e atestado médico (para pessoas com doenças pré-existentes). Vale ressaltar que o recadastramento deve ser feito somente no núcleo onde é praticada a atividade e caso o recadastramento não seja feito, a vaga será remanejada para novas inscrições.