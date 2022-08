Espraiado de Portas Abertas acontece neste fim de semana (6 e 7/08) - Foto: Divulgação

Publicado 03/08/2022 16:42 | Atualizado 03/08/2022 16:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realiza neste fim de semana (dias 06 e 07/08) mais uma edição do Espraiado de Portas Abertas. O evento acontece no sábado (06), das 9h às 21h, e no domingo (07), das 9h às 17h, com muita música, comida de qualidade e artesanato, em vários estabelecimentos do bairro rural.

A Fazenda Pública Joaquín Piñeiro (antiga Fazenda Ibiaci) contará com muitas atividades, numa parceria das Secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e Promoção e Projetos Especiais.

No local, haverá comercialização de caldos, massas, petiscos em geral, bebidas, além do guandu e diversos tipos de artesanato da Feira da Agricultura Familiar e da Feirarte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros.

Moradores e visitantes poderão adquirir suas mudas de capim limão e participar de visitas gratuitas da Capela de São Jorge até a Fazenda Joaquín Piñero. Para a criançada, haverá um parquinho infantil.

Haverá ainda distribuição de horta no coco e banana desidratada; shows com artistas locais, como a Bruna Mandz (sábado, das 14h às 17h) e Raquel Fonseca e Dida Show (domingo, das 13h às 16h).

Para chegar à Fazenda Pública Joaquín Piñero basta acessar a RJ 106 em direção à Avenida Central. Virar à direita antes da Capela de São Jorge.