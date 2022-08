A SAMU esteve presente no local do acidente - Foto: João Patrício

Publicado 02/08/2022 13:11 | Atualizado 02/08/2022 13:13

Maricá - Um veículo gol prata colidiu com uma moto BROZ vermelha 160cc, na rotatória sentido Mumbuca na manhã desta terça-feira (02).

Segundo relatos, a motorista do carro tentou frear porém não teve êxito e acabou acertando a motocicleta que ia sentido centro, provocando um acidente.



Foi necessário a presença do SAMU para atender o motociclista que se feriu no processo.