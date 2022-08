Transportes realiza vistoria de mototáxis em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2022 09:39 | Atualizado 02/08/2022 09:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Transportes, iniciou nesta segunda-feira (1º/08) o recadastramento e a vistoria dos mototáxis que atuam no município. De acordo com o calendário, o procedimento pode ser realizado até o dia 12/08, das 9h às 17h, no Centro de Inspeção Veicular, no Flamengo, levando em conta a letra inicial do nome do permissionário.

Pessoas com nomes iniciados em A, B, C, D, E, F, G, H e I devem vistoriar seus veículos até 5 de agosto. Já quem tem as iniciais J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W e Z deverão comparecer entre os dias 8 e 12 de agosto.

Abertura do processo no SIM

Para realizar a abertura do processo de renovação da licença, o permissionário deve se dirigir ao setor de protocolo dos Serviços Integrados Municipais (SIM) do Centro, das 8h às 17h. É necessário que os autorizados apresentem cópia dos seguintes documentos:

• Carteira Nacional de Habilitação, com a classificação na categoria “A”

• CRLV 2022 ou CRLV 2021 (se a data prevista for anterior ao calendário de vistoria para licenciamento do DETRAN-RJ). Neste caso, será necessária a apresentação da documentação exigida pelo Departamento de Trânsito do estado do Rio de Janeiro

• Comprovante de pagamento do ISS ou “Nada Consta” da Secretaria Adjunta de Receita

• Uma foto 3×4 atual com data (caso haja necessidade da troca do cartão do permissionário)

• Comprovante de residência

• Comprovante de pagamento da taxa de vistoria do veículo

• Comprovante de contribuição em dia com o Instituto Nacional de Seguridade Social (ISSM)

• Certidões de antecedentes criminais expedido pelo cartório distribuidor criminal e pela vara das execuções criminais da comarca de Maricá, bem como pelo órgão federal competente

A mesma documentação deve ser apresentada pelo motorista auxiliar

É importante ressaltar que, no momento em que a vistoria for realizada, o mototaxista deverá apresentar colete na cor preta ou laranja com faixa retro refletidas na cor amarelo-esverdeado fluorescente e com número da matrícula em preto para a identificação da pessoa física autorizada pelo município.

Também é necessário que o permissionário possua capacete na cor vermelha com o número da inscrição em preto, conforme acordado em reunião com a classe.

Sobre a vistoria

As vistorias serão realizadas 72 horas após o agendamento no Centro de Inspeção Veicular, que fica na Avenida Roberto Silveira nº 2283, Flamengo, entre 9h e 17h.

O procedimento poderá ser realizado pelo auxiliar legalmente registrado e vinculado ao veículo, mediante a apresentação de procuração. Em caso de deferimento, o prazo será prorrogado uma única vez, por mais dez dias úteis.

O cartão de identificação deverá ser entregue no ato do agendamento, e o selo da vistoria será afixado no veículo, após a aprovação do fiscal.