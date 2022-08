Thiaguinho - Foto: Marcos Duarte

Publicado 01/08/2022 09:55 | Atualizado 01/08/2022 09:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá preparou uma grande festa para celebrar nas ruas a santa padroeira da cidade, Nossa Senhora do Amparo, cujo dia é 15/08, com música, missas e procissão. A partir do dia 11/08, um palco montado na Praia da Barra terá shows de música popular, enquanto o palco do Centro da cidade abrigará as apresentações de cunho religioso.

A programação do palco na Barra ficou a cargo da Secretaria de Turismo e tem agendados shows dos cantores Belo, Thiaguinho, Mumuzinho e Lauana Prado, com início sempre às 22h. O secretário de Turismo de Maricá, Robson Dutra, destacou a importância da data para o calendário de eventos da cidade, por se tratar de um feriado municipal. "É uma festa tradicional de Maricá, que sempre atrai muita gente. Os shows que contratamos são uma opção a mais de lazer para moradores e também para os visitantes, que assim podem passar mais tempo na cidade", afirmou.

A Coordenadoria de Assuntos Religiosos inicia a celebração já no próximo sábado (06/08), com a novena de Nossa Senhora do Amparo, que segue até o dia 14, um domingo - o dia será encerrado com a apresentação das cantoras Olivia Ferreira e Ana Gabriela e do grupo Anjos de Resgate, no palco do Centro.

No dia 15, consagrado à santa, a Igreja Matriz realizará missas às 8h e 10h, com um almoço ao meio-dia e uma missa solene em homenagem à padroeira às 16h, seguida de uma procissão pelas ruas do Centro e dos shows de Adriana Arydes e Padre Omar.