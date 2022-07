Casa de Cultura de Maricá - Foto: Katito Carvalho

Publicado 29/07/2022 17:04

Maricá - Este sábado (30/07) é o último dia para visitar a exposição "Canto porque Resisto", promovida pela Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Cultura e Promoção e Projetos Especiais e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). A mostra reúne 27 obras contemporâneas e experimentais de cinco artistas consagrados, que moram na cidade e têm carreiras consolidadas no circuito de museus e galerias de arte do Brasil e de outros países.

Os trabalhos de Bill Lundberg (dez obras, entre fotografias e uma projeção), Edmilson Nunes (cinco, entre pintura, desenho e instalação), Jarbas Lopes (uma escultura e uma instalação cinematográfica), Marcos Cardoso (uma instalação) e Regina Vater (nove, sendo instalação, fotografia e vídeo arte) ocupam não somente o interior da Casa de Cultura, no Centro, mas também a fachada e entorno do prédio histórico, compondo um projeto inaugural de arte contemporânea para a cidade.

A exposição, que tem curadoria de Luiz Guilherme Vergara, foi pensada para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna - realizada em São Paulo, em 1922 - e foi aberta à visitação em 1º de maio. Um dos expositores, Jarbas Lopes, morador de São José do Imbassaí, comemorou a oportunidade de participar da mostra. “Expor aqui é fundamental para mostrar minhas obras aos moradores e visitantes da cidade que escolhi para viver. Digo isso com muita felicidade de participar desta mostra de arte contemporânea que apresenta um pouco do nosso trabalho”, disse ele.