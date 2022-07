Moto apreendida - Foto: LSM

28/07/2022

Maricá - Policiais Militares do PROEIS apreenderam uma moto com motor adulterado na tarde desta quinta-feira (28), no bairro do Retiro.



Durante um patrulhamento pela Rodovia Ernani do Amaral Peixoto (RJ-106), os policiais foram surpreendidos por uma moto trafegando pela contramão.



Prontamente os policiais realizaram a abordagem e constataram que o motor da moto era adulterado devido a numeração existente nele ser de uma moto diferente.



O dono da moto ainda não foi identificado. Ele foi detido e levado para a 82ª DP onde o caso teve registro.



A moto apreendida será encaminhada para o Pátio Municipal de Maricá. E ficará fora de circulação.