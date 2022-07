Ladrão tentava roubar casa a luz do dia, meliante já está a disposição da Justiça - Foto: Carlos Alberto

Ladrão tentava roubar casa a luz do dia, meliante já está a disposição da JustiçaFoto: Carlos Alberto

Publicado 27/07/2022 14:31

Maricá - Policiais Militares do Programa Segurança Presente evitaram que um ladrão furtasse uma residência em plena luz do dia no bairro da Mumbuca (na região Central da cidade) na manhã desta quarta-feira (27).

Populares informaram que o meliante pulou o muro da casa na tentativa de invadir para dentro da residência e roubar os pertences e outros utensílios, ninguém estava em casa na hora do crime.

Os vizinhos que observavam a ação criminosa, chamaram a polícia que chegou rapidamente, o ladrão ainda estava dentro da casa e já havia separado um aparelho de televisão, duas bombas d'àgua, e uma maleta repleta de aparelhos eletrônicos dos moradores, foi quando os agentes entraram e deram voz de prisão ao criminosos.

O meliante foi levado para a 82ª DP no Centro de Maricá e logo depois encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.