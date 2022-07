O condutor do carro da empresa de cigarros perdeu o controle na hora do assalto e bateu em um muro no meio da Serra da Tiririca - Foto: Carlos Alberto

O condutor do carro da empresa de cigarros perdeu o controle na hora do assalto e bateu em um muro no meio da Serra da TiriricaFoto: Carlos Alberto

Publicado 26/07/2022 14:31

Maricá - Um crime que já virou corriqueiro no município; roubo de carga de cigarros. Desta vez o crime foi cometido na Serra da Tiririca em Itaipuaçu e aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (26).

Segundo informações, o condutor do veículo da empresa de cigarros foi surpreendido por um veículo que o fechou e anúncio o assalto, o motorista então na tentativa de evitar o assalto perdeu o controle do carro e colidiu com um muro na subida da serra. Mesmo após a batida os criminosos roubaram toda a carga e transferiram os produtos para o automóvel que estavam utilizando, em seguida fugiram.

Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) foram chamados e chegaram rapidamente ao local.