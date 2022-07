A ação aconteceu no último sábado (23) - Foto: Divulgação

Publicado 25/07/2022 17:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu no último sábado (23/07) uma ação itinerante na colônia de pescadores do bairro Zacarias, oferecendo à população local diversos serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, auriculoterapia, avaliação bucal, além de testagem para Sífilis, HIV, Hepatite B e C. A atividade simulou um circuito do bem-estar, onde o usuário passou por cada estação de trabalho para atendimentos multidisciplinares, conhecendo de perto a atuação da Estratégia de Saúde da Família.

Cerca de 40 maricaenses foram atendidos por profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) Barra, em parceria com a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que atua no segundo distrito.



Durante a ação, as pessoas presentes também puderam se vacinar contra a Influenza (gripe), Hepatite B e Tétano; participaram de atividades educativas abordando formas de prevenção ao câncer de pele e praticaram exercícios físicos, estimulando um estilo de vida saudável. Os moradores foram acolhidos por uma equipe composta por profissionais das áreas de enfermagem, psicologia, nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia, recebendo orientações de saúde e encaminhamento para consultas na unidade.



A secretária de Saúde, Solange Oliveira, afirmou que a atividade representa o empenho em diminuir as barreiras entre serviços de saúde e moradores, oferecendo atendimentos essenciais em um local de fácil acesso, o que também contribui para acompanhar o bem-estar da população com mais eficiência.



“É fundamental que estejamos mais perto da população e a ação em Zacarias é mais um passo nessa direção, acolhendo a comunidade, realizando atendimentos sem a necessidade de comparecer às USF e entendendo como estão os moradores da região. A Atenção Primária é a porta de entrada das pessoas, com atuação descentralizada e acompanhando o morador continuamente, evitando o agravamento dos casos”, destacou.



Gabriella Fernandes é fisioterapeuta do NASF e ressaltou o papel da ação para aproximar os moradores da localidade aos serviços de saúde, auxiliando também na identificação de casos que necessitam de atenção e cuidados.



“Esse trabalho que desempenhamos em Zacarias é essencial. Podemos compreender de forma mais abrangente as demandas cotidianas da população, levando a eles mais conhecimento e serviços de saúde fundamentais para melhorar a qualidade de vida. Ficamos felizes em observar que os moradores compareceram à atividade, momento em que identificamos casos que necessitam de acompanhamento na USF e esclarecemos dúvidas sobre temas relacionados à saúde. Foi muito bom participar!”, garantiu.



Ações do Nasf promovem integração com a população



Diversas atividades desenvolvidas nas USF contribuem para aproximar os usuários aos serviços oferecidos. Neste mês, profissionais do Nasf promoveram uma roda de conversa com 12 gestantes e puérperas na USF Ponta Negra, esclarecendo mitos sobre a gravidez, além de oferecer informações sobre amamentação, saúde bucal, caderneta da gestante, triagem auditiva neonatal, teste da linguinha e trabalho de parto. Durante a ação, a equipe também apresentou vídeos educativos e realizou o agendamento de consultas, otimizando o acolhimento a essas mulheres.