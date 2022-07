Vacinação Covid-19 - Foto: Katito Carvalho

Publicado 22/07/2022 11:25 | Atualizado 22/07/2022 11:26

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou, nesta quinta-feira (21/07), a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 4 anos, além da aplicação da segunda dose de reforço nas pessoas com 34 anos, que tenham recebido o primeiro reforço há, no mínimo, quatro meses. A imunização infantil acontece, das 9h às 16h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Central, Barroco, Inoã II e Bambuí. A vacinação da população adulta ocorre, no mesmo horário, nas USF Chácara de Inoã, Jardim Atlântico, Marinelândia, São José II e na Unidade Móvel de Saúde, que funciona na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Na USF Central, dezenas de pais e responsáveis levaram as crianças para se vacinarem durante a manhã. Uma delas foi Rafaela Feruti, de 28 anos, que mora em Itapeba e levou a pequena Helena, de 4, para receber a primeira dose. A mãe ressaltou o simbolismo desse momento tão esperado pela família, que traz mais proteção à filha na rotina escolar e ao interagir com outras crianças nos momentos de lazer.

“Achei maravilhoso a minha filha poder se vacinar contra a Covid-19, algo que estava na expectativa há muito tempo. Agora, me sinto mais segura para ela ir à escola, brincar no parquinho e, com o avanço da vacinação e a tomada de consciência da população, podemos voltar aos poucos à vida normal. A pandemia atrapalhou bastante o dia a dia da Helena, principalmente o aprendizado e a interação com as outras pessoas, então o momento da vacinação foi ainda mais impactante. Já estou esperando ansiosa a segunda dose dela”, disse a mãe.

Carla Cristina, de 34 anos, acompanhou a filha Sofia Coutinho, de 4, no momento da imunização e destacou a importância da vacina para retomar com segurança as atividades rotineiras. “A vacinação é muito importante para se proteger e também me deixa mais tranquila para levar a Sofia na escola, conviver com toda a família e brincar com os amigos. Ela ficou dois anos sem ter contato com muitas pessoas e agora volta aos poucos às atividades, sempre mantendo todos os cuidados”, acrescentou.

Lembrando que o calendário para as crianças de 4 anos segue até a próxima quarta-feira (27/07). A partir de quinta-feira (28/07), o município inicia a vacinação das crianças de 3 anos, que prossegue até o dia 3 de agosto.

População adulta também comparece à vacinação

Na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, as pessoas com 34 anos movimentaram a Unidade Móvel de Saúde em busca da segunda dose de reforço contra a Covid-19. Uma delas foi Maria de Oliveira, moradora de Inoã, que lembrou o papel essencial da vacina para prevenir que quadros graves da doença se desenvolvam.

“Fiquei muito feliz com a chegada da segunda dose de reforço a minha idade, o que evita que eu desenvolva um quadro grave da doença. Minha família toda está protegida, algo que nos deixa mais seguros para conviver com a nossa mãe, que tem a idade avançada e necessita de cuidados. Espero que todos se conscientizem sobre a importância da vacinação e aproveitem essa oportunidade”, afirmou.

A aplicação da segunda dose de reforço na faixa etária de 30 anos avança nos próximos dias, chegando a 33 anos nesta sexta-feira (22/07) e seguindo para 32 anos em 25/07, 31 anos em 26/07 e alcançando a idade de 30 anos em 27/07 (próxima quarta-feira).

Confira os polos de vacinação:

Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Crianças:

– USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

– USF Inoã II – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n, (ao lado do DPO).

– USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

– USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n.

Adolescentes:

– Unidade Móvel de Saúde – Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

– USF Marinelândia – Rua Nove, Quadra 15, em Cordeirinho.

– USF Chácaras de Inoã – Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), em Inoã.

– USF Jardim Atlântico – Rua 36, lote 01, quadra 206, em Itaipuaçu.

Adultos e idosos:

– Unidade Móvel de Saúde – Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

– USF Jardim Atlântico – Rua 36, lote 01, quadra 206, em Itaipuaçu.

– USF São José 2 – Estrada da Cachoeira, s/n.

– USF Chácaras de Inoã – Rodovia Amaral Peixoto, km 16 (ao lado do Polo Mania), em Inoã.

– USF Marinelândia – Rua Nove, Quadra 15, em Cordeirinho.