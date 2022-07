28ª Feira Internacional de Cooperativismo e da Economia Solidária - Foto: Divulgação

Publicado 21/07/2022 09:20 | Atualizado 21/07/2022 09:20

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, participou da 28ª Feira Internacional de Cooperativismo e da Economia Solidária (Feicoop), de 15 a 17 de julho, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O evento contou com debates voltados para a economia solidária com representantes do município, além de reunir expositores artesanais e hortifrutigranjeiros.

A mesa “Maricá, cidade solidária onde uma nova economia acontece” foi realizada na tarde do sábado (16). Entre os convidados estiveram o vice-prefeito, Diego Zeidan; o secretário de Economia Solidária, Adalton Mendonça; a presidente do Banco Comunitário Mumbuca, Manuela Mello; o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto; a representante da incubadora Sementes de Negócios Solidários, Rosemary Gomes; e a coordenadora-geral do Pré-Encceja Paulo Freire, Carol Souza.

O vice-prefeito, Diego Zeidan, avaliou que a feira foi uma importante oportunidade para fazer intercâmbios e trocar experiências. “Maricá e todas as suas políticas públicas em andamento acabam se tornando um exemplo nessas feiras para outros representantes que participam do evento. É um espaço para trocarmos experiências, informações, fazer alguns contatos na rede de economia solidária, expor Maricá e trazer novos projetos para cá”, afirmou.

A presidente do Banco Mumbuca, Manuela Mello, destacou a discussão de pautas importantes para os dias atuais. “Na Feicoop discutimos pautas como a volta do Brasil para o mapa da fome, bancos comunitários, finanças solidárias, cooperativismo, segurança alimentar e tantos outros temas da economia solidária. Ir à Feicoop representando Maricá e falar sobre tudo o que conseguimos implementar é importantíssimo para a manutenção da política pública”, disse.

Já o secretário de Economia Solidária, Adalton Mendonça, enfatizou a grandiosidade do evento. “Nossa participação foi excelente! Maricá foi muito bem acolhida. Muita gente solicitando informação e conversando com a gente”, avaliou.

A comitiva foi composta por representantes de cooperativas, movimentos sociais e expositores do município que apresentaram seus produtos, como alimentos orgânicos, roupas customizadas, artesanato, entre outros.

Participação na feira em edição anterior

No ano de 2019, a Prefeitura de Maricá participou da feira internacional, apresentando o Programa Mumbuca Futuro. A partir do congresso, o município sediou o 1º Encontro Internacional de Gestores e Articuladores das Políticas Públicas de Economia Solidária, que teve como convidados representantes da Costa Rica, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), da prefeitura de San Martin, na Argentina, do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), entre outros articuladores.

Feira Internacional de Santa Maria

Desde 1994, a 28ª Feicoop é um espaço de articulação e comércio direto com empreendimentos da Economia Solidária, da agricultura familiar camponesa, das agroindústrias familiares, de catadores(as), de povos indígenas, de migrantes e de trabalhadores (as) do campo e da cidade.

O encontro de saberes e experiências entre estes grupos e com o público visitante acontece nos pavilhões de exposição e também em oficinas e seminários paralelos por meio de reflexões e debates sobre o momento de crise ética, econômica, política e social por que passa o Brasil.

A Feicoop é promovida pela Prefeitura Municipal de Santa Maria; Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Instituto Federal Farroupilha (IFFar) e pelo Projeto Esperança/Cooesperança, braço da Arquidiocese de Santa Maria.