Pedra de Itaocaia Valley - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 20/07/2022 14:59 | Atualizado 20/07/2022 15:00

Maricá - O Circuito Ecológico Caminhos de Maricá deste domingo (24/07) vai celebrar a ação “Um Dia no Parque”, considerada a maior mobilização nacional em defesa de unidades de conservação do Brasil, que em 2022 tem como tema “De volta ao lar”. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, a caminhada terá como roteiro a Pedra de Itaocaia, em Itaipuaçu, com 389m de altura e é considerada patrimônio natural municipal. As inscrições começam nesta quinta-feira (21), a partir de 13h, pelo link https://forms.gle/pLEc9Lt4V1WbpaQN8. Serão 15 participantes.

O trajeto tem duração aproximada de quatro horas ida e volta, cuja trilha tem grau de dificuldade de médio a pesado, com trechos de subida em corda e escalaminhada. Será realizado um mutirão de coleta de resíduos sólidos durante a subida, com intervalos para diálogos sobre a preservação e o compromisso com as Áreas Naturais Protegidas, bem como sua importância geológica e biológica para o planeta.

Serviço:

Circuito Ecológico Caminhos de Maricá

Trajeto: Trilha da Pedra de Itaocaia

Data: 24 de julho (domingo)

Horário: 8h

Local de encontro: Posto de combustíveis na esquina da Avenida Carlos Marighella com a Rua Professor Cardoso de Menezes

Inscrições pelo link https://forms.gle/pLEc9Lt4V1WbpaQN8