Prefeitura atende denúncia de obstrução de via pública em São José do Imbassaí, KM 22.Foto: Divulgação

Publicado 20/07/2022 13:46 | Atualizado 20/07/2022 14:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Posturas, realizou na terça-feira (19/07) uma operação de ordenamento na localidade do Marine, em São José de Imbassaí, para verificar denúncias da população sobre obstrução de via pública, próxima ao quilômetro 22 da rodovia RJ-106. A ação contou com apoio de agentes da Guarda Municipal (GM) e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

A irregularidade foi constatada nas ruas Cananéia e Tibaú, onde funcionam oficinas mecânicas e havia diversos carros à espera de atendimento, ocupando metade de ambas as vias. Os estabelecimentos foram notificados, bem como os donos dos veículos.

Em outro ponto mais próximo à Orla do Marine, a equipe também verificou que um mercado utilizava placas de propaganda de forma irregular, sem qualquer tipo de autorização do poder público. Segundo a denúncia, as peças restringiam a passagem de pedestres e também de pessoas com deficiência física. Todos os materiais foram recolhidos pela equipe de fiscalização e levados para um depósito da prefeitura.

A Coordenadoria de Posturas informou que as operações para coibir irregularidades do tipo prosseguem nos bairros onde há um grande número de denúncias. O órgão recomenda ainda aos estabelecimentos, que não estejam legalizados para suas atividades e serviços prestados, que procurem a Prefeitura, por meio das agências dos Serviços Integrados Municipais (SIM), para dar entrada no alvará de funcionamento, de modo a evitar transtornos e sanções municipais.