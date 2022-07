Capacitação para Ronda Escolar - Foto: Anselmo Mourão

Capacitação para Ronda EscolarFoto: Anselmo Mourão

Publicado 19/07/2022 11:36 | Atualizado 19/07/2022 11:36

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou na segunda-feira (18/07) o curso “Direitos Humanos e Segurança pública: capacitação para a Ronda Escolar da GM Maricá” para 31 guardas municipais, fruto da parceria entre Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop) e a Escola Municipal de Administração Maricá (Emar). As aulas acontecem de 18 a 26/07, no Auditório da Emar, no Centro.

“É um grupamento especializado que ficou fora dos seus postos durante dois anos, período das restrições da pandemia da Covid-19, retornamos e ampliamos a equipe. Estamos dialogando com a direção das escolas e a Secretaria de Educação. Só no primeiro semestre foram realizadas mais de 900 visitas nas unidades de ensino. O curso é para atualizar, capacitar e formar os agentes sobre como tratar e trabalhar com a comunidade escolar. Estamos ampliando a formação para outros membros, que atuam em outros grupamentos, para que possam atuar em alguma ausência”, explicou o comandante da Guarda Municipal de Maricá, Jean Carlos Medeiros.

São 42 horas/aula sobre diversos assuntos que compõem o universo da Ronda Escolar, entre eles o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); os Direitos Humanos; as formas de violências mais frequentes contra crianças e adolescentes; agravos na saúde, bullying e outras formas de violência contra crianças e adolescentes; e a importância da sociedade civil na integração aos conselhos municipais para o enfrentamento às violações de direito contra crianças e adolescentes.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras, ressalta que o curso faz parte da educação continuada da GM. “Queremos ampliar e intensificar o trabalho da nossa ronda escolar junto a todas as escolas do município, com rondas ostensiva, preventiva, mas também com atividades e palestras. Estaremos ainda mais presentes orientando a comunidade escolar. Especializar nossos agentes é fazer com que eles tenham um olhar diferenciado, criterioso, que possam passar conteúdo e lidar com assuntos sensíveis”, declarou.

Ações preventivas nas escolas

Criado há 19 anos, o Grupamento de Ronda Escolar de Maricá realiza diversas ações preventivas de segurança nas unidades, além de zelar por seu entorno e participar de ações educativas, juntamente com o corpo docente e discente das unidades de ensino municipal. O efetivo conta com 16 agentes, que fazem as visitas diariamente nas 76 unidades de ensino, sendo 65 escolas municipais, dez estaduais e uma federal, até as 21h, contemplando os três turnos.