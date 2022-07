Criminoso furta TV de comércio durante a madrugada - Foto: Reprodução

Criminoso furta TV de comércio durante a madrugadaFoto: Reprodução

Publicado 18/07/2022 17:37 | Atualizado 18/07/2022 17:38

Maricá - Um aparelho de Televisão do comércio No Limites Lanches, no Centro, foi furtado na madrugada da última sexta-feira (15). O ato criminoso foi flagrado por câmeras de vigilância de um estacionamento vizinho.

Um carro preto parou em frente o estabelecimento, quando um homem saiu do veículo e pulou para dentro do comércio, arrombando os cadeados que protegiam a TV. O criminoso saiu do local sem problemas.



O caso foi registrado na 82ª DP