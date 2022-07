Adolescente se perde da mãe e é auxiliado pela Guarda Municipal - Foto: Divulgação

Publicado 18/07/2022 16:48 | Atualizado 18/07/2022 16:49

Maricá - Um menor adolescente se perdeu de sua mãe enquanto iam para um evento em guaratiba. O jovem pegou no sono ainda dentro do ônibus vermelinho.

Ao chegar no ponto final, o motorista notou o menor ainda dormndo no banco do ônibus. Ele foi entregue a um contêiner da Guarda Municipal que fica localizado na Rodoviária de Maricá. O caso aconteceu no domingo (17).

Os guardas conseguiram encontrar os responsáveis pelo adolescente que ficou aguardando até sua família o vir buscar.