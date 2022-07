Porco-espinho em cima da árvore em residência no Recanto - Foto: Morador da residência

Publicado 15/07/2022 10:01 | Atualizado 15/07/2022 10:02

Maricá - Agentes da Guarda municipal resgataram um porco-espinho no Recanto, em Itaipuaçu. O animal estava em cima de uma árvore em uma residência em Itaipuaçu. O morador entrou em contato com a Guarda Municipal que foi até o local para o resgate do animal.

A equipe do GEDAM resgatou o animal e o devolveu para seu habitat.

É importante que ao avistar algum animal silvestre fora de seu habitat na cidade, entrar em contato com o número 153 para o resgate e soltura em ambiente adequado.