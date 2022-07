Melhorias para o setor de T.I. em Maricá - Foto: Divulgação

Melhorias para o setor de T.I. em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2022 13:46 | Atualizado 14/07/2022 13:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), assinou na terça-feira (12/07) um termo de cooperação técnica com o Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro (TI Rio) visando incentivar o setor de Tecnologia da Informação na cidade. O acordo trata da execução de ações conjuntas com foco no desenvolvimento e fomento voltado às empresas de TI da cidade.



“Vamos desenvolver com o TI Rio projetos na área de tecnologia de informação. A ideia é atrair empresas para cá. Em breve, sairá o edital da Startup Rio, no qual Maricá já está presente. Junto ao TI Rio, vamos ampliar esse processo de editais para criar um polo de informática com o apoio da relação que eles têm com as empresas, na lógica estratégica de uma política de TI para o Rio de Janeiro, no qual Maricá tenha relevância e esteja inserida”, ressalta o diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera.



O diretor de Tecnologia do ICTIM, Marcio Campos, lembra que a Estratégia Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (EMCTI), elaborada pela autarquia no fim de 2020, é um dos primeiros marcos para a identificação e a avaliação do ambiente de Inovação do município.

“No desenvolvimento da EMCTI foram identificados vários projetos nas secretarias e autarquias que tinham potencial no ambiente de Inovação de Maricá. O ICTIM, neste aspecto, fez um mapeamento inicial destes projetos. O TI Rio entra como um parceiro estratégico na identificação de oportunidades, desafios locais e, claro, que isso em algum momento automaticamente irá atrair empresas para o território de Maricá”.

Para o presidente do TI Rio, Benito Paret, essa parceria com Maricá reforça o objetivo social que o sindicato tem no setor. “É importante essa aproximação com Maricá, um município que tem a tecnologia como foco em suas atividades e objetivos. Estar junto com a cidade desenvolvendo atividades faz parte do nosso objetivo social, enquanto sindicato representante do setor de TI. Esse convênio com Maricá abre um caminho de intercâmbio e aproxima as empresas que representamos da administração pública de Maricá, principalmente com o ICTIM, dirigido pelo ex-ministro Celso Pansera”, destaca Paret.