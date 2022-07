Caminho de Darwin - Foto: Divulgaçao

Caminho de DarwinFoto: Divulgaçao

Publicado 12/07/2022 16:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove neste domingo (17/7) uma edição especial do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá em homenagem ao Dia de Proteção às Florestas. A caminhada será pelo Caminho de Darwin e a Trilha da Nascente, em Itaipuaçu, em parceria com o Parque Estadual da Serra da Tiririca. O trajeto começa às 9h e é considerado leve, com duração aproximada de três horas (ida e volta) e pequenos trechos de subida, podendo ser feito também por crianças acima de 5 anos. As inscrições começam nesta quinta-feira (14/07), a partir de 13h, pelo link https://forms.gle/NVeroeuHzEhNCVgr8 .

Durante o trajeto, haverá um mutirão de limpeza e o grupo será recebido pela equipe dos guardas-parques para apresentação dos acervos permanentes no local. Após a exposição, a caminhada seguirá até a Trilha da Nascente para um bate-papo sobre o bioma de Mata Atlântica, onde serão realizadas algumas práticas de conexão dos participantes com a natureza. O grupo descerá até o bairro Engenho do Mato, em Niterói, com parada no Bar do Nino para um lanche opcional. A equipe da Secretaria de Turismo lembra que um dos objetivos do projeto é fomentar a economia no entorno das áreas naturais protegidas.

Ponto de encontro e recomendações

O ponto de encontro será na subida do Caminho Darwin, na Avenida Itaocaia, em frente ao Rancho do Wallace. Para chegar ao local por transporte público gratuito, a Empresa Pública de Transportes (EPT) disponibiliza a linha E-21 (Inoã-Recanto Via Itaocaia), que sai de Inoã às 8h20 e passa em frente ao local.

A recomendação aos participantes é levar itens essenciais, como repelente, água, lanche e protetor solar, além de vestir roupas leves e calçado apropriado. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá (Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro) ou pelo telefone (21) 97107-8991.