Material apreendido - Foto: PMERJ

Publicado 12/07/2022 09:07 | Atualizado 12/07/2022 09:08

Maricá - Um intenso tiroteio entre traficantes de drogas e a Polícia Militar na noite de ontem (11) no bairro do Retiro, terminou com um meliante morto e outro baleado.

Os agentes estavam realizando um patrulhamento de rotina na localidade quando receberam vários disparos na altura da Rua 06, no contra ataque começou o tiroteio.

Um dos meliantes recebeu bala e morreu na hora o outro resistiu e foi levado pra o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá após receber os primeiros socorros dos Bombeiros que foram chamados e chegaram rapidamente.

Com a dupla de criminosos foi encontrado dois rádios transmissores, vários pinos de cocaína e algumas trouxas de maconha, dois revólveres e munição.

O material foi apreendido e levado para a 82 DPª no centro de Maricá onde o caso foi registrado.