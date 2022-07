Carro capota em Itaipuaçu e colide com outro veículo - Foto: Carlos Alberto

Publicado 11/07/2022 11:04 | Atualizado 11/07/2022 11:05

Maricá - Um carro capotou e atingiu outro veículo no cruzamento da Rua 83 com a Rua 34, na Praça dos Times, em Itaipuaçu, na manhã do último domingo.

Segundo testemunhas, o motorista seguia pela Rua 34 quando perdeu o controle e capotou. Com o acidente, o veículo ainda bateu em outro carro que estava passando pela Rua 83. Causando um segundo acidente.

As vítimas seguiram para o Posto Santa Rita que fica próximo ao local do acidente.

Policiais do PROEIS estiveram no local e registraram ocorrência.

É o terceiro acidente em cruzamento dentro do período de 10 dias. Em todos ao menos um veículo capotou. Isto serve de alerta para que os motoristas da região dirijam com ainda mais cautela.