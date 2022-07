A cantora Paula Fernandes - Foto: Arquivo MAIS

A cantora Paula FernandesFoto: Arquivo MAIS

Publicado 08/07/2022 16:53 | Atualizado 08/07/2022 18:10

Maricá - A cantora sertaneja Paula Fernandes será a grande atração do último fim de semana do Arraiá de Maricá, que acontecerá entre os dias 8 e 10/07, também com apresentações de artistas locais.

Os espaços para shows estarão montados em Santa Paula, Spar e na Barra de Maricá – que receberá o show country pop de Paula Fernandes no domingo (02/07), a partir das 21h30.



A programação musical terá início sempre às 18h30 e entre os shows haverá apresentações de dança caipira (quadrilha) às 20h30, além das tradicionais barraquinhas de comidas típicas e muita diversão para toda a família.



Confira a programação do Arraiá de Maricá do último fim de semana:



SEXTA-FEIRA, 8 DE JULHO

SANTA PAULA

21H30 – JORGINHO DOUG



BARRA DE MARICÁ

18H30 – RHOAN VICTOR

20H30 – QUADRILHA

21H30 – FELIPE FANTIM



23H30 – SINFÔNICA AMBULANTE



SÁBADO, 9 DE JULHO

SANTA PAULA

21H30 – TATUDOEMCASA



BARRA DE MARICÁ

18H30 – MONIQUINHA ANGELO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL



23H30 – SINFÔNICA AMBULANTE



DOMINGO, 10 DE JULHO



SPAR

21H30 – RHOAN VICTOR



BARRA DE MARICÁ

18H30 – MARIANNA CUNHA

20H30 – QUADRILHA

21h30 – PAULA FERNANDES

23H30 – SINFÔNICA AMBULANTE