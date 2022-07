Distribuição gratuita de mudas nativas da Mata Atlântica - Foto: Katito Carvalho

Publicado 07/07/2022 19:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, promoveu nesta quinta-feira (07/07) o projeto Maricá+Verde, com a distribuição gratuita de mudas nativas da Mata Atlântica para a população, em Bambuí. Foram entregues cerca de cem mudas, entre elas aroeira, ipê-rosa, palmeiras garrafa, ingá, cacau, tento Carolina, entre outras espécies.

A bióloga Stella de Lima, responsável do programa, ressaltou a importância de entender o valor das árvores na vida das pessoas e o papel delas como protagonistas na conservação. “A ação é muito importante, pois além de valorizar as espécies nativas também fomenta o envolvimento da população na preservação e projetos em prol do meio ambiente. Quando você prioriza um espaço para uma árvore, seja no seu quintal, em seu bairro, você está ocupando-o com vida. A ideia é dar valor ao que é nosso, além de frutificar a nossa cidade." disse.

O projeto segue com distribuições nas próximas semanas, sempre às quintas-feiras, a partir das 9h. Confira a programação de julho:

14/07 - Silvado (Praça)

21/07 - Jaconé (Rua 2, próximo ao mercado do Guto)

28/07 – Barroco (Praça)