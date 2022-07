Momento da prisão - Foto: Carlos Alberto

Publicado 06/07/2022 10:12 | Atualizado 06/07/2022 10:15

Maricá - Policiais Militares capturaram um criminoso foragido da Justiça no fim da tarde de ontem (terça-feira 5/07) e que se escondia no município.

O meliante, identificado como Ramon Rodrigues Machado de 27 anos é acusado de ter cometido vários crimes, incluindo assassinato. O elemento veio do estado de Minas Gerais e se escondia na cidade.

COMO ACONTECEU

Diversas denúncias anônimas foram feitas então policiais militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) e também agentes do DPO de São José do Imbassaí foram até uma praia do bairro de Ponta Negra e o encontraram com uma mulher, eles estavam se divertindo.

Os agentes então constataram que ele era procurado e o meliante foi preso em flagrante e encaminhado para a 82ª DP no centro de Maricá e logo após para a Central de Flagrantes.