Worktur Maricá em Cabo Frio Foto: Elsson Campos

Publicado 06/07/2022 08:53 | Atualizado 06/07/2022 08:54

Maricá - A segunda edição da Mostra Maricá de Turismo e Negócios, a Worktur, realizada nesta terça-feira (05/07), em Cabo Frio, ofereceu aos empresários locais a chance de conhecer os atrativos naturais e turísticos da cidade, além de oportunidades de negócios. O evento promovido pela Prefeitura de Maricá já começa a mostrar resultados, na avaliação do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto. Segundo ele, o Worktur ajuda a criar o caldo de cultura que vai fazer novos empreendedores chegarem a Maricá. A próxima edição será em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

"Já tivemos um feedback muito positivo, de curiosidade das pessoas, que querem saber com quem devem conversar para levar seus empreendimentos para a cidade. Este trabalho de hoje é o plantar: colher, nós vamos lá na frente. Aqui a prefeitura apresenta o potencial e as oportunidades que Maricá oferece, deixa claro que estruturou a cidade para receber os empreendedores. Essa parceria com Cabo Frio dá oportunidade a empresários locais, que estudam expandir seus negócios, de optarem por Maricá para se instalarem", disse o presidente da Codemar.

Antes de Cabo Frio, a mostra esteve em Nova Friburgo. O secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, revelou que depois da Worktur de Nova Friburgo receberam 17 contatos para visitas técnicas de empresários que querem expandir seus negócios e pretendem conhecer o que Maricá oferece, podendo, assim, ampliar a base de arrecadação própria do município, além dos royalties do petróleo.

“Esse projeto tem algo de muito interessante: a gente fala de Maricá para as pessoas de fora de Maricá, não só com quem está aqui pessoalmente. Começamos as abordagens com a mídia de Cabo Frio uma semana antes, pelas rádios e TVs. Mostramos um pouco sobre as políticas públicas da cidade e as oportunidades que os empreendedores podem ter. A próxima parada é em Campos e queremos divulgar a partir de setembro o nosso Natal Iluminado, para ampliarmos a movimentação de pacotes turísticos do período de 5 de novembro de 2022 até 8 de janeiro de 2023”, adiantou, acrescentando que estão planejando viagens para outros estados, como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, em ações rápidas em shoppings locais.

A mostra é uma realização da Prefeitura de Maricá, organizada pelas secretarias de Promoção e Projetos Especiais e Turismo e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Inspiração positiva

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, comentou o quanto é grato a Maricá por sua solidariedade no momento da pandemia, por ter recebido pacientes da Região dos Lagos em sua rede de urgência e emergência. Fez questão de dizer que já esteve em Maricá para ver de perto o êxito que a cidade teve com a moeda Mumbuca e que agora está de olho na mobilidade urbana.

“Temos interesse em um sistema cicloviário seguro como as Vermelhinhas. Vou continuar bebendo nas fontes de Maricá. Copiamos o modelo da moeda social e isso eu não tenho vergonha de dizer. É claro que a gente sabe que cada município tem a sua característica, o seu poder determinado pela receita que é arrecadada. Cabo Frio já viveu o que Maricá vive hoje: a época áurea dos royalties do petróleo, mas não soube aproveitar. Fico feliz porque Maricá está sabendo aproveitar”, afirmou.