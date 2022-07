Praia do Recanto e Itaipuaçu vista de cima - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 04/07/2022 12:06 | Atualizado 04/07/2022 12:06

Maricá - Os 5.917 novos empregos formais gerados de janeiro a maio dão a Maricá o terceiro melhor índice de abertura de postos de trabalho no país, entre os municípios com mais de 150 mil habitantes. É o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, que apontam variação positiva de 8,29%: no mesmo período, foram registrados 4.233 desligamentos, com saldo de 1.684 empregos.

No período correspondente aos últimos 12 meses (maio/21 a maio/22), foram abertas 12.840 novas vagas formais em Maricá. Somente em maio deste ano houve 1.247 novas contratações, das quais 807 para homens e 440 para mulheres. O setor de serviços foi o que mais empregou, com 587 empregos, seguido pelo comércio, com 348 postos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha, o resultado comprova o acerto das políticas públicas adotadas na cidade, que já rendiam números positivos no estoque de empregos mesmo no período mais agudo da pandemia, quando a tendência nacional foi de alta do desemprego.

“Esse bom resultado é fruto de políticas públicas como o programa Renda Básica de Cidadania, com a nossa moeda Mumbuca, os programas de Apoio ao Trabalhador (PAT) e de Amparo ao Emprego (PAE) e o Fomenta Maricá, que conseguiu em um prazo curtíssimo injetar mais de R$ 17 milhões em microcrédito para os pequenos empresários da cidade”, explicou.