Publicado 01/07/2022 17:08 | Atualizado 01/07/2022 17:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai levar para a Região dos Lagos a segunda edição da Mostra Maricá de Turismo e Negócios, a Worktur na terça-feira (05/07). Depois de passar por Nova Friburgo, na Região Serrana, no fim de maio, será a vez de Cabo Frio receber o evento em que Maricá apresenta os atrativos naturais e turísticos da cidade, calendário de eventos, políticas públicas, oportunidades de negócios e lançamentos imobiliários.

O evento acontece das 16h às 20h, no hotel Paradiso Corporate, e terá abertura do prefeito Fabiano Horta. Para ele, o Worktour é importante para levar informações, projetos e políticas públicas exitosas de Maricá para outras regiões do estado.

"Agradecemos o apoio da Prefeitura de Cabo Frio e deixo o convite para que todos os interessados conheçam um pouco de Maricá nessa mostra", disse Fabiano, enfatizando que o município precisa conhecer e absorver casos de sucesso de outras cidades e promover intercâmbios, visando benefícios diretos para a população e seus empreendedores.

Na avaliação do secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, a primeira edição do Worktur atendeu às expectativas e projetou uma agenda com empreendedores dispostos a investir na atividade comercial e turística de Maricá.

“Para este novo evento em Cabo Frio, um município que compõe a estratégia regional de turismo da Costa do Sol, nossa expectativa também é boa. Será mais uma oportunidade de mostrar tudo o que estamos realizando em nossa cidade e, com isso, ofertando condições de investimento interessantes. Creio que será um sucesso mais uma vez”, acredita.

Também estarão presentes representantes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico; Planejamento; Urbanismo, Trabalho e Agricultura, além do Instituto Darcy Ribeiro (IDR), do Banco Mumbuca, da Empresa Pública de Transportes (EPT) e do CRECI/RJ, que fará uma apresentação dos números de licenciamentos em Maricá e de lançamentos imobiliários.

Cada participante terá cerca de 20 minutos. Entre eles, está o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto.

"A cidade de Maricá respira desenvolvimento, mas com muita responsabilidade. Estar em Cabo Frio e poder promover essa troca de experiências é muito importante para o desenvolvimento regional", declara Noleto.

Nos intervalos das apresentações serão exibidos vídeos de Maricá e das instituições parceiras. Será oferecido um coquetel com degustação de produtos e bebidas artesanais da cidade. No final do evento, haverá um show da cantora Jô Borges, artista do projeto Pratas da Casa, da Secretaria de Turismo.

É importante destacar que a mostra é organizada pelas secretarias de Promoção e Projetos Especiais, Turismo e Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em parceria com a Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI/RJ), a Federação de Convention & Visitors Bureaux do Rio de Janeiro (FC&VB/RJ) e a Rede InterTV, que leva a mostra para suas três sucursais no estado. Depois de Nova Friburgo e Cabo Frio, o evento vai chegar também a Campos dos Goytacazes.