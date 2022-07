Maricá - Divulgação

MaricáDivulgação

Publicado 01/07/2022 05:36 | Atualizado 01/07/2022 10:27

A Prefeitura de Maricá foi à Nova Friburgo apresentar seus projetos e ações na Mostra Maricá de Turismo e Negócios, a Worktur. O evento foi realizado no Hotel Bucksy, em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, a Federação de Convention & Visitors Bureaux do Rio de Janeiro e a Rede InterTV. As próximas edições estão previstas para julho em Cabo Frio e agosto em Campos dos Goytacazes.

Além dos painéis de turismo e negócios, mostrando os benefícios oferecidos à população, como o Banco Mumbuca e o Instituto Darcy Ribeiro, havia bancas de souvenires de Maricá e apresentação cultural: show da cantora prata da casa, Marianna Cunha.

Secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida acredita que a organização do Worktour vai ampliar o leque de oportunidades da cidade. “Em pouco tempo teremos o retorno desejado desse trabalho de promoção. Agradeço muito a presença de todos que vieram conhecer nossos projetos e parcerias que possam se iniciar ", frisou.

"Maricá foi muito bem recebida por Nova Friburgo. Tivemos uma tarde com muita troca de experiências e a certeza de que estamos no caminho certo. Agradeço muito o carinho e a presença de todos os empresários e convidados que estiveram conosco, e fica o convite para visitarem Maricá em breve", completou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

Para o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, o diálogo entre as duas cidades deve ser contínuo e permanente.

“É necessário manter esse diálogo para atender às expectativas dos dois municípios e, assim, atingir níveis cada vez mais altos de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, turístico e social, buscando avanço nestes e em outros setores”, concluiu.