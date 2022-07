Sistema Viário Binário começa a ser implantado em Itaipuaçu - Elsson Campos

Sistema Viário Binário começa a ser implantado em ItaipuaçuElsson Campos

Publicado 01/07/2022 05:23

Atualmente, existem pelo menos 32 pontos de conflito em cada cruzamento de Itaipuaçu, por isso, a Prefeitura vai realizar uma verdadeira operação no bairro com a instalação do Sistema Viário Binário, que vai reduzir o número de colisões em cruzamentos; organizar o espaço viário, gerando maior fluidez no trânsito; proporcionar maior segurança para pedestres e ciclistas; criar vagas de estacionamento; interligar a malha cicloviária e possibilitar a sincronização semafórica.

Com o novo modelo, que começou a ser implantado em 23/06, o bairro contará com apenas três pontos de conflito. No fim da primeira fase, por exemplo, os 2.500 pontos de conflito existentes em 84 cruzamentos serão reduzidos para 200.

No trecho que compreende a Avenida Jardel Filho e a Rua 33, a Rua 32 já está em sentido único. Os condutores que acessam a via pela Rua 66 são obrigados a seguir até à Rua Professor Cardoso de Menezes.

Nesta fase, a Rua 33 também terá sentido único no trecho oposto. O mesmo será feito nas Ruas 52 e 53. Além disso, serão implementados 5 km de ciclofaixa, 1 km de ciclorrota (trechos em que bicicletas e veículos motorizados trafegam juntos); 2.800 vagas de estacionamento regulamentado, sendo 240 exclusivas para idosos, gestantes e PCDs, além de vagas para carga e descarga e 168 faixas de pedestres.

Na etapa dois, a Rua 35 passará a ter sentido único da Rua 66 em direção à Rua Professor Cardoso de Menezes. Na etapa três, a alteração acontece nas vias que ficam entre a Rua 44 e a ¨65 e na Estrada dos Cajueiros.

“É um projeto continuado, para mais de ano, mas os ganhos são rapidamente percebidos pela população”, explica o prefeito Fabiano Horta.