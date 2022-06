Lorenzo Martins Rocha de apenas 15 anos, morto no acidente - Foto: Rede Social

Publicado 30/06/2022 13:16 | Atualizado 30/06/2022 13:16

Maricá - Na última terça-feira (28) um jovem de 15 anos e seus dois amigos se envolveram num acidente de trânsito, colidindo um quadriciclo com um automóvel na Avenida Benvindo Taques Horta Jr (a antiga avenida Beira Mar), a Orla de Itaipuaçu, o adolescente de 15 anos, Lorenzo Martins Rocha faleceu na hora com a força do impacto da batida.

O pai do jovem lamentou na redes sociais: "O senhor me deu, o senhor me tirou" disse Wilde Ricardo Rocha, palavras que expressam a dor de perder um filho.

Lorenzo foi sepultado nesta quinta-feira (30) no início da tarde no Cemitério Parque da Colina, na cidade vizinha, Niteroi.

Os outros dois jovens continuam internados e o estado de saúde de um dela é grave, segundo o Hospital Estadual Alberto Torres, onde estão internados.

O ACIDENTE COM QUADRICICLO

A utilização do quadriciclo é regulamentado pela RESOLUÇÃO DO CONTRAN nº 573/15

-O condutor tem que ter habilitação categoria B.

-O quadriciclo não pode circular nas vias Federais, Estaduais e do Distrito Federal.

Os quadriciclos chamam atenção pelo design, modelos e variedade de estilos.

Eles são sinônimo de aventura aos olhos de muitos, e apesar de ainda haver poucos registrados no Brasil – são apenas 276 na base nacional, segundo os dados mais recentes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), de novembro de 2021, o veículo é muito comum em diversos pontos turísticos do país.

Nesse sentido, ainda há muitas dúvidas quanto às regras de utilização dos quadriciclos.

Apesar do grande alcance em praias e regiões costeiras, o uso dos quadriciclos se limita apenas às vias urbanas, como explica o agente de trânsito da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió (SMTT), David Cavalcante. As regras são estabelecidas pela Resolução 573/15 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“O uso é restrito a vias urbanas, salvo com determinações de cada circunscrição, utilizando todos critérios e parâmetros da Resolução 573/15. Não é permitido em rodovias federais, estaduais e do Distrito Federal”, diz.

De forma geral, isso significa que o uso do veículo em vias públicas, como praias, é proibido.