Publicado 29/06/2022 21:41 | Atualizado 29/06/2022 21:41

Maricá - A cantora e sanfoneira Lucy Alves é a grande atração do terceiro fim de semana do Arraiá de Maricá, que será realizado entre os dias 1º e 3/07, com apresentações também de artistas locais. Os espaços para shows estarão montados no Spar, em Itaocaia Valley, em Ponta Negra e na Barra de Maricá - que recebe o evento pela primeira vez nesta edição e abrigará o show de Lucy, no sábado (02/07), a partir das 21h30.

A programação musical terá início sempre às 18h30, e haverá também apresentações de dança caipira (quadrilha) às 20h30, e as tradicionais barraquinhas de comidas típicas, além de brincadeiras para toda a família. O evento termina no próximo fim de semana, quando a Barra de Maricá e Santa Paula receberão as atrações - entre elas a cantora Paula Fernandes - entre os dias 8 e 10/07.

Confira a programação do Arraiá de Maricá:

SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO

SPAR

18H30 – TRIO ESPÍRITO SANTO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – TATIANA FRANÇA

PONTA NEGRA

18H30 – TATUDOEMCASA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICKSON MAIOLI

ITAOCAIA VALLEY

18H30 – CRISTIAN SULIVAN

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RONY E RICY

BARRA DE MARICÁ

18H30 – MONIQUINHA ÂNGELO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL

SÁBADO, 02 DE JULHO

SPAR

18H30 – DOUGLAS KALI

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RONY E RICY

PONTA NEGRA

18H30 – DIDA SHOW

20H30 – QUADRILHA

21H30 – CRISTIAN SULIVAN

ITAOCAIA VALLEY

18H30 – JORGINHO DOUG

20H30 – QUADRILHA

21H30 – MARIANNA CUNHA

BARRA DE MARICÁ

18H30 – EDINHO MANHOSO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – LUCY ALVES

DOMINGO, 03 DE JULHO

SPAR

18H30 – RHOAN VICTOR

20H30 – QUADRILHA

21H30 – CRISTIAN SULIVAN

PONTA NEGRA

18H30 – NATALIA PANI

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RONY & RICY

ITAOCAIA VALLEY

18H30 – DIDA SHOW

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL

BARRA DE MARICÁ

18H30 – JORGINHO DOUG

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICKSON MAIOLI