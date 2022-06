Carro colide com quadriciclo na orla de Itaipuaçu - Foto: Tonico Cohen

Carro colide com quadriciclo na orla de ItaipuaçuFoto: Tonico Cohen

Publicado 28/06/2022 23:26 | Atualizado 28/06/2022 23:29

Maricá - Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morte e duas pessoas feridas no fim da noite desta terça-feira (28), na orla de Itaipuaçu.

Populares informaram que os veículos estavam andando acima da velocidade permitida e que a colisão aconteceu entre eles na atual Avenida Benvindo Taques Horta Jr. (antiga Av Beira Mar) com o cruzamento com a Rua 1.

Eram três ocupantes do quadriciclo, 1 deles com a força da batida morreu na hora e os demais sofreram ferimentos, um deles mais gravemente e o outro apenas ferimentos leves.

Os três ocupantes do automóvel não sofreram nada, exceto ferimentos bem leves.

Os Bombeiros foram acionados imediatamente e anunciaram a morte da vítima.

Os demais feridos foram levados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá, um deles em grave estado.

A Polícia Militar ainda se encontra no local isolando a cena do acidente que resultou em morte, e os agentes reforçam a necessidade de respeitar as velocidades permitidas e as leis de trânsito.