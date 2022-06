Marcus D'Almeida arqueiro maricaense campeão da copa de tiro com arco na França - Foto: Elsson Campos

Marcus D'Almeida arqueiro maricaense campeão da copa de tiro com arco na FrançaFoto: Elsson Campos

Publicado 28/06/2022 09:55 | Atualizado 28/06/2022 09:55

Maricá - O arqueiro maricaense Marcus D` Almeida venceu no domingo (26/06) a etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco em Paris, na França, após vencer o sul-coreano Kim Je Deok. Com patrocínio do Bando Mumbuca, o atleta aprimora seus conhecimentos no Centro de Treinamento de Tiro com Arco (CT-Maricá), em Itapeba.

Marcus D'Almeida atualmente ocupa a sexta colocação do ranking mundial de tiro com arco. A próxima etapa da Copa do Mundo de tiro com arco vai acontecer em Tlaxcala, no México, nos dias 15 e 16 de outubro, e depois segue preparação para conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

O prefeito Fabiano Horta parabenizou o atleta e destacou ainda a importância do desenvolvimento do esporte.

“Marcus D'Almeida conquistou medalha de ouro na etapa de Paris, da Copa do Mundo de Tiro com Arco. Parabéns ao nosso conterrâneo que segue representando o nosso país com excelência e dando um baita orgulho para o maricaense. Vamos seguir por aqui torcendo, incentivando e investindo no esporte, porque acreditamos que ele é ferramenta de transformação e inserção social num país onde as nossas crianças e jovens estão sedentas de oportunidades”, declarou o prefeito.

Esporte Presente

A parceria da Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Esporte e Lazer e Educação, com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO), oferece aulas de tiro com arco por meio do programa Esporte Presente. As aulas gratuitas são realizadas na sede da Confederação, em Itapeba. Além das aulas de Tiro com Arco, são oferecidas mais de 30 atividades em cinco núcleos da cidade.

“O Marcus é um grande talento do esporte e é inspiração para os nossos alunos que fazem parte da escolinha de Tiro com Arco. Temos uma parceria com a Confederação Brasileira, onde muitos arqueiros já foram formados. Essas crianças treinando no mesmo espaço de atletas que são referência, como o Marcus D´Almeida, tem valor imensurável”, ressaltou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt.

Patrocínio esportivo

O Banco Mumbuca patrocina atualmente o atleta de Tiro com Arco Marcus D’Almeida, o lutador de artes marciais mistas (MMA) Gabriel Pitbull e o time do Maricá Futebol Clube.

O Banco Mumbuca é a instituição que gerencia a Moeda Social Digital utilizada na cidade, que funciona por meio da plataforma E-dinheiro. A moeda social Mumbuca de Maricá completou oito anos de circulação no município em dezembro de 2021, assegurando suporte econômico à população que mais precisa e tornando-se o mecanismo de transformação social na cidade.