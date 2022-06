Pichação com tom de ameaça no muro da escola municipal Anísio Teixeira na rua 53 no Jardim Atlântico - Foto: Carlos Alberto

Publicado 27/06/2022 13:38 | Atualizado 27/06/2022 13:41

Maricá - A escola municipal Anísio Teixeira na rua 53 no Jardim Atlântico em Itaipuaçu foi vítima de uma pichação que ameaça de morte os alunos, e deixou funcionários e alunos da escola apavorados.

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (26).

"Suas vidas serão minhas, é só questão de tempo" uma das frases escritas no muro da escola, ao lado estava inscrito a data de 23/08 uma referência clara ao massacre escolar que aconteceu no mês de agosto, o bilhete estava dentro de uma carta e escrita em inglês.

Policiais Militares foram chamados ao local e o policiamento aumentou em toda a região, o caso foi registrado e será investigado pela 82ª DP (Centro de Maricá).

Os pais dos alunos apavorados já cogitam transferirem seus filhos de escola.