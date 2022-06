Filhotes para adoção - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 27/06/2022 09:08 | Atualizado 27/06/2022 09:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), realizou neste domingo (26/06) mais uma edição da campanha de adoção de cães e gatos, em parceria com o Boulevard Maricá, no Centro. Ao todo, 30 animais, entre cães e gatos, resgatados nas ruas por protetores, foram disponibilizados para adoção. Destes, 15 cães ganharam um novo lar, no entanto, nenhum gatinho foi adotado.

“Apesar do tempo chuvoso, a população compareceu para adotar seu bichinho de estimação. Os números foram muito animadores e nós queremos reafirmar o nosso compromisso em ajudar os animais que foram abandonados a encontrar um novo lar e ter uma vida com mais dignidade em ambientes de muito amor”, declarou o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, lembrando que na próxima semana os moradores terão uma nova oportunidade.

No dia 02/07, haverá uma nova campanha de adoção. Desta vez, em parceria com a Clínica Veterinária Príncipe e a loja de rações Mr. Mônaco. O evento acontece no estacionamento da loja de ração Mr. Mônaco, que fica na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, na principal entrada da cidade, perto do DPO do Centro.

Campanha de adoção da Cepa também acontece on-line

A Cepa também disponibiliza a campanha de adoção pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. As redes sociais são as ferramentas que conectam a coordenadoria e os protetores autônomos de animais aos possíveis adotantes. Segundo o coordenador Fabiano Novaes, embora as campanhas de adoção aconteçam presencialmente no Centro e com os parceiros, nem sempre as pessoas podem ir, por isso é importante manter o serviço online de forma contínua.

Todos os animais são vermifugados, os adultos castrados e os filhotes têm castração garantida aos seis meses de idade pela coordenadoria. Interessados em adotar um amigo devem entrar em contato pelas redes sociais da coordenadoria (Facebook: Proteção Animal Maricá; e Instagram: @cepa.marica) ou pelo WhatsApp (21) 99546-0334, das 8h às 17h, ter mais de 18 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência