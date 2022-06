Arraiá de Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Arraiá de MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 24/06/2022 17:08 | Atualizado 24/06/2022 17:08

O Arraiá de Maricá chega a seu segundo fim de semana com atrações nos palcos montados no Caju, em Itaipuaçu e em Cordeirinho. Além das atrações musicais, o evento realizado pela Prefeitura de Maricá terá apresentações de dança caipira (quadrilha) e as tradicionais barraquinhas de comidas típicas, além de diversas brincadeiras.

A agitação começa sempre às 18h30, com shows também às 21h30, e as apresentações das quadrilhas juninas às 20h30, entre uma atração musical e outra. No próximo fim de semana, a festa chega aos bairros Spar, Itaocaia Valey, Ponta Negra e Barra de Maricá - que receberá shows também entre os dias 8 e 10/07, juntamente com o bairro Santa Paula.

Confira a programação do Arraiá de Maricá deste fim de semana

SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO

CAJU

18H30 – TATUDOEMCASA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – LÉO LIMA

ITAIPUAÇU

18H30 – FORRÓ BRASIL

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RODRIGO BALLA

CORDEIRINHO

18H30– MARIANNA CUNHA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICKSON MAIOLI

SÁBADO, 25 DE JUNHO

CAJU

18H30 – LUIS FERNANDO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RODRIGO BALLA

ITAIPUAÇU

18H30 – TATUDOEMCASA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICKSON MAIOLI

CORDEIRINHO

18H30 – BETINHO BAHIA E ISMAYER ALVES

20H30 – QUADRILHA

21H30 – LÉO LIMA

DOMINGO, 26 DE JUNHO

CAJU

18H30 – BETINHO BAHIA E ISMAYER ALVES

20H30 – QUADRILHA

21H30 – MARIANNA CUNHA

ITAIPUAÇU

18H30 – EDINHO MANHOSO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – LÉO LIMA

CORDEIRINHO

18H30 – MONIQUINHA ÂNGELO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL