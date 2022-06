Rua 32 do loteamento Jardim Atlântico (Itaipuaçu), agora com mão única. - Foto: Elsson Campos

24/06/2022

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, iniciou nesta quinta-feira (23/05), a implantação do Sistema Viário Binário na Rua 32 do loteamento Jardim Atlântico, em Itaipuaçu. A alteração visa a redução do número de acidentes e o ordenamento das vagas regulamentadas ao longo da via.

Secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção falou sobre a necessidade da alteração e pediu a colaboração de todos. “Maricá tem crescido muito. Esse ordenamento é necessário para garantir a segurança e a comodidade de todos os motoristas, motociclistas e pedestres. Quero pedir desculpas pelos transtornos, pois teremos que fazer alguns fechamentos para realizar essa mudança de sentido de via. Divulguem a informação para os seus amigos e familiares. É importante também observar todas as sinalizações tanto horizontais quanto verticais, porque todos os cruzamentos estão bem sinalizados”, explicou.

A previsão é de que o trabalho seja concluído na próxima quarta-feira (29/06). No entanto, a atuação das equipes depende do clima. Em caso de chuvas, o prazo poderá ser prorrogado. Com a mudança, os motoristas que estiverem na Rua 32, vindo da Estrada dos Cajueiros e passando pela Rua 66, terão sentido liberado para a rodoviária na Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1).

Orientadores da Sectran estiveram no local para auxiliar os condutores e a sinalização vertical da via já foi concluída. É importante ressaltar que as equipes atuarão ao longo da semana, distribuindo planfletos informativos nos comércios e residências no entorno da Rua 32, para alertar os moradores sobre a mudança no sentido das vias.

Nesta primeira etapa, acontece a implementação do sistema binário em quatro vias (Rua 32, Rua 33, Rua 52 e Rua 53) do loteamento Jardim Atlântico, em Itaipuaçu. Assim que o trabalho for concluído na Rua 32, as equipes atuarão na Rua 33 e posteriormente nas ruas 52 e na 53. Estas últimas ficam ao lado do Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) de Itaipuaçu. Com a alteração, todas as vias passam a ter mão única.