Polícia tenta descobrir o que aconteceu com motorista de aplicativo em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2022 09:25 | Atualizado 23/06/2022 09:27

Maricá - A Polícia Civil está investigando se traficantes de drogas tem a ver com o desaparecimento do motorista de aplicativo Thiago Gomes dos Santos, de 28 anos, que está desaparecido desde o último domingo (19), o motorista pegou uma corrida de Maricá para a cidade só Rio de Janeiro, e não deu mais notícias desde então.

Thiago também trabalhava como entregador de supermercado e nas horas vagas, fazia um dinheiro extra como motorista de aplicativo.

O automóvel que Thiago dirigia foi encontrado na última segunda-feira (20) no bairro de São Cristóvão com os documentos do motorista no interior do veículo.

Investigações apuraram que o automóvel do Thiago foi visto no Morro do Dendê (Ilha do Governador) minutos depois dele ter transportado um passageiro para um local próximo a Comunidade e o local tem o comércio de drogas comandado pelo traficante Marcos Vinicius dos Santos conhecido como "Chapola", que pode ter envolvimento com o desaparecimento do Thiago.

"Chapola" é também um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio de Janeiro.

A Polícia segue buscando informações sobre o que pode ter acontecido com o motorista Thiago.

A mãe de Thiago fez um apelo nesta quarta-feira (22) sobre o caso do filho:

" Quero meu filho de voltado jeito que ele estiver. A polícia tem que continuar procurando para saber o que aconteceu com ele. Não durmo direito desde do dia em que meu filho sumiu. Estou a poder de remédios. A última vez que ele falou comigo foi no domingo, quando pegou o carro para ir trabalhar. Thiago é um menino bom, e não tem inimigos. Ele falava comigo várias vezes ao dia, praticamente me ligava de dez em dez minutos. Não iria ficar sem se comunicar tanto tempo caso algo não tivesse acontecido — disse a mãe do Thiago, Neuseli desesperada e aflita com o desaparecimento de seu filho.