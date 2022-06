Inverno começa sem previsão de chuva em Maricá

Pôr do Sol em Maricá - Foto: Elsson Campos

Pôr do Sol em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 22/06/2022 09:49 | Atualizado 22/06/2022 09:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que não há possibilidade de chuva nos primeiros dias do inverno. O mesmo cenário se repete até quinta-feira (23/06), sem previsão de chuva por causa do sistema de alta pressão que mantém o tempo estável no município.

O céu se manterá claro e/ou com poucas nuvens e a temperatura mínima de 16ºC e a máxima de 28°C. Os ventos terão intensidade fraca a moderada. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%, nesta terça-feira (21/06) e até meio-dia de quarta-feira (22/06).

Na tarde desta quarta, e na manhã desta quinta-feira (23/06), o céu permanece claro e/ou com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos terão intensidade fraca a moderada, temperatura mínima de 16°C e máxima de 29°C. A umidade relativa do ar vai variar entre 35% e 80%.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.

Características da estação

No inverno, com início nesta terça-feira (21/06) e término dia 22/09, as noites são mais longas e os dias mais curtos e diminui as chuvas, principalmente na regiões Sudeste, onde os meses de julho e agosto serão predominantes de dias secos e ensolarados, as precipitações são baixas ao longo da estação. As temperaturas devem permanecer acima da média (23°/25°) em grande parte da região, sem descartar a possibilidade de queda na temperatura média do ar devido à entrada de massas de ar frio, podendo ocorrer formação de geadas em regiões de altitude elevada.

O que é um sistema de alta pressão?

A pressão atmosférica é um dos fatores que determinam as condições do tempo. Na atmosfera, a baixa pressão do ar é associada com a formação de muitas nuvens, com chuva e eventualmente com tempo severo, com tempestades (sistema de baixa pressão). Já a alta pressão é identificada como áreas que estão com céu azul ou com poucas nuvens, com menor umidade no ar, com tempo seco, sem chuva (sistema de alta pressão).