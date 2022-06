Vacinação covid 19 - Foto: Katito Carvalho

Publicado 22/06/2022 09:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta quarta-feira (22/06), a aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 nas pessoas de 48 e 49 anos, marcando a chegada desta etapa da vacinação à população com 40 anos ou mais. A imunização é voltada àqueles que receberam o primeiro reforço há quatro meses ou mais e ocorre das 9h às 16h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Central, Marinelândia, Santa Paula, Jardim Atlântico, Chácara de Inoã, São José 2, Ubatiba, Ponta Grossa e na Unidade Móvel de Saúde (na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro).

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de vacinação. Na sexta-feira (24), o cronograma de vacinação da faixa etária avança, chegando em pessoas com 46 e 47 anos. A imunização desse público segue para 44 e 45 anos (28 e 29/06); 42 e 43 anos (30/06 e 01/07) e 40 e 41 anos no dia 4/07. A secretária de Saúde, Solange Oliveira, ressaltou o papel do segundo reforço para fortalecer o sistema imunológico, permitindo que mantenhamos nossa rotina diária com segurança, evitando quadros graves da Covid-19.

"A chegada do segundo reforço à população na faixa etária de 40 anos é essencial, trazendo mais proteção e tranquilidade a esse público. É importante que as pessoas confiram o seu comprovante de vacinação, verifiquem se já está no prazo de receber a segunda dose de reforço e não percam essa oportunidade de fortalecer o sistema imunológico para enfrentar a Covid-19. Seguimos juntos nessa mobilização para combater a doença e manter nossa rotina com segurança, vamos nos vacinar!", convocou.

Pessoas que iniciaram a vacinação com a Janssen podem receber novo reforço

A população de 18 a 49 anos que iniciou o esquema vacinal com o imunizante da Janssen deve procurar um dos polos para receber a segunda dose de reforço. A dose é destinada a quem recebeu o primeiro reforço há, pelo menos, quatro meses. Aqueles que ainda não receberam o primeiro reforço da Janssen, devem procurar um dos polos o quanto antes para regularizar a imunização. Lembrando que o intervalo entre a dose inicial e o reforço dessa vacina foi reduzido para dois meses.

Além disso, seguindo orientações do Ministério da Saúde, a população de 40 anos ou mais que iniciou o esquema primário de imunização com a dose única da Janssen deve receber um terceiro reforço, que será administrado quatro meses após a segunda dose de reforço.

Outros grupos também devem se vacinar

A vacinação também continua para outras faixas etárias. No momento, as pessoas com 50 anos ou mais e os trabalhadores da saúde podem receber a segunda dose de reforço, após quatro meses do primeiro reforço. Os adolescentes de 12 a 17 anos, incluindo os imunossuprimidos, já podem receber a primeira dose de reforço, com intervalo de, no mínimo, quatro meses da segunda dose. Em relação às crianças de 5 a 11 anos, a vacinação segue em repescagem permanente, aplicando a primeira e a segunda dose, com intervalo de 28 dias para CoronaVac e oito semanas para Pfizer pediátrica nas USF Central, Inoã II, Barroco e Bambuí.

Locais de vacinação:

Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Adolescentes e adultos:

Unidade Móvel de Saúde – Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro

Somente adolescentes:

USF Marinelândia – Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho

USF Chácaras de Inoã – Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã

USF Jardim Atlântico – Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu

Adultos e idosos:

USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro

USF Jardim Atlântico – Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu

USF Santa Paula – Estrada de Cassorotiba, s/n.l

USF São José 2 – Estrada da Cachoeira, s/n

USF Chácara de Inoã – Rodovia Amaral Peixoto, km 16 (ao lado do Polo Mania), Inoã

USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n

USF Ubatiba – Avenida Niterói, s/n

USF Marinelândia – Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho

Crianças:

USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Inoã II – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n, (ao lado do DPO).

USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n.