Assassino preso pela polícia civil - Foto: Carlos Alberto

Assassino preso pela polícia civilFoto: Carlos Alberto

Publicado 21/06/2022 11:44 | Atualizado 21/06/2022 11:50

Maricá - Um homem foi preso no bairro Eldorado (Região Central de Maricá) ontem (segunda-feira 20) pela Polícia Civil que cumpriu um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

Ele foi julgado e sentenciado a prisão por ter assassinado um homem em 2016, com um tiro na cabeça.

Após investigações do setor de inteligência da Polícia Civil, localizaram o paradeiro do assassino, no bairro maricaense.

O homem foi preso e já está a disposição da Justiça.