1º Congresso Nacional de SurfFoto: Divulgação

Publicado 20/06/2022 16:53 | Atualizado 20/06/2022 16:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, enviou uma equipe com três guarda-vidas ao 1º Congresso Carioca de Surf, que aconteceu entre 15 e 19/06, no Recreio, no Rio de Janeiro. Durante cinco dias, os agentes trocaram experiências com diversos profissionais, após palestras sobre a modalidade esportiva, com temas como ecologia, orla marítima e fundos artificiais. Além disso, participaram de atividades gratuitas, como um curso de acidentes no mar, exibição de filmes, exposições e escolinha de surf.

Entre os palestrantes: a bicampeã brasileira de surf, Brigitte Mayer; o bicampeão mundial de ondas grandes, Carlos Burle; e o presidente da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (Feserj), Guilherme Aguiar. Também estiveram presentes fisioterapeutas, artistas, instrutores e shapers – profissionais que projetam e constroem pranchas. Agente de Defesa Civil de Maricá e Instrutor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), Rodrigo Cooperman, teve a oportunidade de apresentar o curso Surf-Salva, na Praia da Macumba.

Secretário de Proteção e Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt falou sobre a importância de ter, neste primeiro congresso, um servidor de sua equipe com a responsabilidade de ensinar os demais sobre a modalidade. “O surfista, em muitos dos casos, é a pessoa que dá suporte ao afogado até a chegada dos guarda-vidas. Por isso, a instrução do Surf-Salva é fundamental. Aproveito para anunciar que, no mês que vêm, dia 25 de julho, teremos a comemoração do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento e iremos realizar muitos eventos na nossa cidade”, adiantou Fabrício.