Arraial em Maricá com Barões da Pisadinha - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 20/06/2022 10:41 | Atualizado 20/06/2022 10:42

Maricá - O Arraiá de Maricá atraiu milhares de pessoas no primeiro final de semana do evento (17 a 19/06) para assistir a dupla dos Barões da Pisadinha, em Itaipuaçu. O evento contou com a tradicional quadrilha junina, barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras e diversos shows, como as duplas Givan e Junio, Betinho Bahia e Ismayer Alves, que se apresentaram simultaneamente nos palcos de São José do Imbassaí, Caju e Cordeirinho.

Famosa por seu som de forró eletrônico e tecnobrega, a banda baiana Barões da Pisadinha é formada pela dupla Rodrigo e Felipe Barão. Os músicos empolgaram o público em Itaipuaçu, aquecendo a noite chuvosa de sexta-feira (17/06) com músicas de sucesso, como “Tá Rocheda”, “Esquema Preferido”, “Meia-Noite (Cê tem meu WhatsApp)” e hits das cantoras Anitta, Luísa Sonza, Marília Mendonça, entre outros.

"A galera contagiou o show. Foi uma alegria poder tocar para o público maricaense. Recebemos esse convite sensacional e especial. Foi uma satisfação ver essa multidão aqui e o sentimento é de dever cumprido, com toda a certeza. Obrigado, Maricá", declarou o cantor Rodrigo Barão.

Para a estudante Rafaela Souza, 18 anos, moradora de São José de Imbassaí, a festa ficou ainda mais enriquecida com o piseiro da dupla.



"Sou fã dos barões e achei ótimo esse investimento que a Prefeitura fez para trazê-los gratuitamente na volta do nosso Arraiá", disse.

A maior festa junina está de volta

Durante as festas juninas, que ocorreram em Itaipuaçu, São José do Imbassaí, Caju e Cordeirinho, visitantes e moradores tiveram a oportunidade de curtir espetáculos musicais, dança caipira, comidas típicas e exposições de artesanatos, entre outras atrações que aconteceram até este domingo (19/06).

"Adorei poder aproveitar novamente o nosso Arraiá tão querido. Estou amando os shows, que com certeza estarei presente em mais dias. Parabéns aos responsáveis. O show está maravilhoso, afirmou Angélica Rodrigues, 60 anos, moradora de Araçatiba, que curtiu o show no campo do Caju.

Durante as festividades, que aconteceram na sexta, sábado e domingo, os visitantes e moradores tiveram a oportunidade de reverenciar espetáculos culturais, comidas típicas e exposições de artesanatos.

Moradora de Inoã, Elizangela Silva, 47 anos, destacou a importância da prefeitura trazer atrações variadas para diversos pontos da cidade.

"Estou adorando esses shows. Foi uma iniciativa ótima e que voltou com tudo após a pandemia", afirmou.

Arraiá vai até 10 de julho

Ao todo, serão 75 shows de 25 artistas da região e também nomes consagrados em 12 dias de festa durante quatro finais de semana, em nove bairros diferentes da cidade até o dia 10 de julho. Entre as atrações, estão as cantoras Paula Fernandes e Lucy Alves. As estruturas do arraiá estão no Caju, Itaipuaçu (próximo ao Peixão) e Cordeirinho, entre os dias 17 e 26/06. Em São José de Imbassaí, a festa aconteceu até este domingo, 19/06. Do dia 1º a 03/07, o Arraiá acontece no Spar, Itaocaia Valley, Ponta Negra e na Barra de Maricá. A festa na Barra de Maricá continua entre os dias 8 e 10/07, simultaneamente em Santa Paula. A programação musical tem início sempre a partir das 18h30.