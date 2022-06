82ª DP de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 17/06/2022 09:36 | Atualizado 17/06/2022 11:34

Maricá - Um homem foi baleado após uma briga em um condomínio em Ponta Grossa, o caso aconteceu na última quarta-feira (15).

Quem baleou o homem foi um policial militar.

O caso aconteceu da seguinte forma: o homem que também é morador de um condominio, foi até a frente da casa de outro morador (que é policial) e começou a gritar fazendo ameaças, toda a gritaria ele mesmo gravou e enviou pro grupo de Watts App do condomínio e foi embora em seguida.

O policial assistiu o vídeo pelo telefone celular, no grupo do condomínio, e foi atrás do homem que gravou o vídeo, que estava na academia do condomínio.

Ao chegar lá começou a discussão e o homem que gravou o vídeo, já surtado agrediu o policial e tentou pegar a sua arma, que em legitima defesa revidou com um tiro.

A bala atingiu o homem de raspão na perna e ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá.

O caso foi registrado na 82 ª DP, lá se constatou que o agressor que começou a briga tem diversas passagens por ameaçar policiais.