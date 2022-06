Corpus Christi em Maricá - Foto: Divulgação

Corpus Christi em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2022 11:31

Maricá - Apoiado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenação de Assuntos Religiosos, a tradicional celebração de Corpus Christi nesta quinta-feira (16/06) reuniu 1100 fiéis para confecção de tapetes de sal, que celebra a presença de Jesus Cristo vivo na eucaristia. Ao todo, 90 tapetes foram montados na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Centro, no trecho entre a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo e o Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel.

Após a celebração da missa, na igreja matriz, os padres Max Celestino (Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Centro), Rafael Santana (Paróquia de São José), José Stepinski (Igreja Nossa Senhora de Fátima - Itaipuaçu), acompanhados dos fiéis, saíram em procissão por cima dos tapetes por ruas do Centro. O tema do Corpus Christi deste ano foi “Família e Eucaristia: Vocação e Caminho da Santidade”.

A coordenadora de Assuntos Religiosos, Daniele Machado, disse que o Corpus Christi é uma data importantíssima celebrada pela igreja católica e destacou a presença dos moradores no evento.

”Hoje com muito orgulho o povo compareceu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, mantendo a história e a tradição dos lindos e coloridos tapetes, vindo a concluir com uma missa realizada em frente à Igreja lotada pelos fiéis, seguida por uma grande procissão”, afirmou Daniele.

Montagem dos tapetes

A montagem dos tapetes começou às 7h e foram utilizados sal, corantes, pó de café, farinha de trigo, papel e caixa de ovo. A celebração teve desenhos de cruz, da eucaristia, Jesus Cristo, de Nossa Senhora de Fátima, das igrejas Nossa Senhora do Amparo e de São Jorge, corações e de famílias. Quem passou pelo local aprovou a homenagem, como a moradora do Centro Teresinha Elias dos Santos Silva, de 79 anos. Ela foi com a amiga Delma Pinheiro conferir a decoração e falou sobre a importância da celebração de Corpus Christi.

“A importância é crer verdadeiramente que o Cristo está presente na eucaristia e na vida de cada um de nós. Os tapetes são muito bonitos e Maricá se preza muito por este trabalho”, disse Teresinha.